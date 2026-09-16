Деньги, которые раньше Госдеп выделял Европе и Ближнему Востоку, уйдут в Латинскую Америку. Они пойдут на закупку оружия у американских производителей.

Четыре важных страны

Ранее деньги американских налогоплательщиков шли на нужды Словакии, Северной Македонии, Туниса и Ирака. Спустя неделю после визита госсекретаря США Марко Рубио в Латинскую Америку Госдеп назвал новые приоритетные страны: Панама, Перу, Эквадор и Колумбия.

В заявлении Госдепа говорится, что средства будут использованы на борьбу «с наркотерроризмом у нас на заднем дворе», чтобы «помочь в дальнейшем гарантировать безопасность Панамского канала», и на создание «стратегических плацдармов в Западном полушарии». Сторонники 47-го президента США утверждают, что речь идёт о Китае, который несколько лет назад активизировал свои действия в Южной Америке. Противники республиканца заявляют, что он хочет щёлкнуть по носу европейских союзников. Учитывая, что главные раздражители Трампа в Европе сидят не в Словакии с Северной Македонией, и смехотворную сумму — в 52 миллиона долларов — версия кажется нежизнеспособной. Прятали от нас полгода. Уникальный ЗРК из США впервые уничтожен на Украине Подробнее

Глобалисты против

«Сумма действительно копеечная, — высказался в беседе с aif.ru директор Центра политического анализа Павел Данилин. — Дело в том, что Дональд Трамп изначально объявлял, что интересы США лежат в Западном полушарии, а не в Восточном, и он намерен сконцентрироваться именно на панамерике. Но это его позиция, она не соответствует позиции неоконов и ястребов среди республиканцев, поэтому, честно говоря, я бы не стал рассматривать этот копеечный отъем средств у стран Восточной Европы как какой-то тренд. Мне кажется, это просто маркер перед промежуточными выборами, для того чтобы привлечь латинский электорат. Не стоит это рассматривать как некий геополитический разворот, потому что риторика Трампа может быть сколько угодно риторикой, а интересы глобалистских кругов, они — первичны».

Решение об изменении получателей грантов на американское оружие произошло одновременно со спорами о принятии закона «об адских санкциях». Формально он преследует покупателей российских энергоносителей, но Демпартия считает, что 100% в итоге ударят по Евросоюзу, Японии и другим союзникам США, так или иначе торгующим с Россией.

Что касается Панамы, то 47-й президент США уже предпринял немало усилий, чтобы минимизировать влияние Пекина на работу Панамского канала. Вашингтон, по сути, применил рейдерский захват и выгнал значительную часть китайских инвесторов из региона.