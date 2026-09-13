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WSJ: Канада захотела стать ассоциированным членом ЕС

John Vetterli / Flickr.com
Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

Премьер-министр Канады Марк Карни предложил европейским лидерам сделать страну ассоциированным членом Евросоюза. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, инициатива стала частью курса Оттавы на более тесное сближение с Европой после того, как торговые переговоры с США не принесли ожидаемого результата. В последние месяцы Карни провел переговоры с руководителями крупнейших стран ЕС, в том числе Германии, Франции и Италии. Одной из главных целей этих контактов стала интеграция Канады в европейский рынок.

Как отмечает WSJ, в Брюсселе отнеслись к предложению Оттавы с интересом и не закрыли возможность реализации такой схемы сотрудничества.

Ранее премьер Канады заявил, что стране нужны миллионы БПЛА.
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