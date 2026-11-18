Военные из Франции, занимающиеся подготовкой украинских бойцов и ремонтом техники на Украине, числятся в штате миссии, действующей при дипломатическом представительстве республики. Об этом в беседе с радиостанцией RMC сообщила Алис Рюфо, которая занимает пост министра-делегата при Министерстве Вооруженных сил Франции.

Как она пояснила, при посольстве на Украине работает оборонная миссия. В её штат входят несколько военных и специалистов, в том числе инженеры военного профиля: они вправе приезжать и время от времени проводить обслуживание сложного оборудования — например, самолетов Mirage либо САУ Caesar, — а также организовывать адресную подготовку по эксплуатации конкретных образцов вооружения. Именно такая деятельность, подчеркнула Рюфо, сейчас и ведётся.

Она также отметила, что аналогичная военная миссия была направлена на Украину и по линии Евросоюза. 9 ноября Совет ЕС, продлевая свою тренировочную миссию для Украины (EUMAM Ukraine), созданную в 2022 году, впервые заявил о намерении официально обеспечить свое военное присутствие на украинской территории; его масштабы при этом не раскрываются.

Ранее радиостанция RFI, сославшись на ряд источников, проинформировала: как минимум с лета 2026 года французские военные негласно находятся на Украине, где тренируют украинских солдат и обслуживают боевую технику. В дальнейшем Рюфо подтвердила, что действующие военнослужащие Франции на украинской территории присутствуют, но, по её утверждению, в боевых действиях на стороне Киева они не задействованы.

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Россия знает о присутствии на Украине иностранных военных. По его словам, Москва доводила соответствующие озабоченности до заинтересованных стран, предупреждая: речь идёт уже не о поддержке Украины, а о прямом участии в конфликте.