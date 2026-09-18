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Франции предрекли катастрофу. Стало известно о заговоре с участием Макрона

Макрона обвиняют в попытках сорвать президентские выборы во Франции.
Макрона обвиняют в попытках сорвать президентские выборы во Франции. / Kremlin Pool/Global Look Press / www.globallookpress.com

Французский политический ландшафт сотрясают скандалы, связанные с именем действующего президента Эмманюэля Макрона.

Оппозиция открыто обвиняет главу государства в попытке аннулировать результаты будущих выборов, а бывшие сотрудники спецслужб рассказывают о тайных сговорах и идеологической вражде.

В центре внимания оказались сразу несколько громких заявлений, которые могут кардинально изменить расстановку сил в стране.

Филиппо обвинил Макрона в подготовке отмены выборов

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил с резкой критикой в адрес президента. По его мнению, Эмманюэль Макрон намерен использовать тезис о нарастающей угрозе со стороны России для срыва президентских выборов, запланированных на 2027 год. Филиппо уверен, что глава Франции фактически «ведёт подготовку к аннулированию голосования».

Поводом для столь серьезных обвинений стала пресс-конференция Макрона, на которой он заявил о росте гибридных рисков для Европы, исходящих от России. В качестве иллюстрации президент привел случай с беспилотником в Лейпциге. Такая риторика вызвала резкую реакцию оппозиционера — политик назвал заявления президента возмутительными.

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Согласно данным полиции Лейпцига, 5 августа в охраняемой зоне грузовых авиаперевозок сотрудник аэропорта нашел БПЛА, оснащенный взрывчатым веществом. Власти Германии связали происшествие с действиями России, однако не представили подтверждений своей версии. В Москве инцидент расценили как грубо сфабрикованную провокацию.

Голосование за нового президента Франции запланировано на 18 апреля 2027 года; если потребуется второй тур, он пройдёт 2 мая. При этом действующий президент Макрон не имеет права баллотироваться, так как уже находится на посту второй срок подряд. Именно этот факт, по мнению оппозиции, и толкает его на отчаянные шаги.

Экс-разведчик Чинкуини раскрыл тайное общество с участием Макрона

В комментарии aif.ru военный эксперт, бывший сотрудник спецслужб Франции Николя Чинкуини дал резкую характеристику французскому лидеру. По его словам, Макрон является идеологическим противником России, как и его ближайшие соратники.

Фото: istockphoto.com

«Макрон во Франции никогда не был особенно популярен, но дважды избирался на президентский пост. Он использовал и злоупотреблял инструментами, которые предоставляет ему Пятая республика, — а она когда-то создавалась под фигуру масштаба Шарля де Голля, а не под Эммануэля Макрона», — заявил эксперт.

Чинкуини признался, что со временем он еще больше разочаровался в Макроне.

«Он умеет льстить национальному тщеславию большинства французов и всегда будет пользоваться поддержкой тех, кто сакрализует институты», — заметил он.

По мнению Чинкуини, французский президент — участник группы влияния, радикально настроенной на вражду с Россией.

«Он участник могущественного сговора между европейскими плутократами и американскими неоконсерваторами. Приверженец устаревшего атлантизма. По этой причине он яростный противник России», — подчеркнул экс-разведчик.

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Более того, специалист назвал политику Макрона родственной петенизму. Под этим понимают подчинение сильному агрессору, капитуляцию ради сохранения остатков государственности или личного порядка. Название происходит от фамилии маршала Анри Филиппа Петена, возглавлявшего коллаборационистское правительство с 1940 по 1944 год.

Будущее Макрона после отставки выглядит бесславным

Николя Чинкуини также раскрыл, что ждет Макрона после завершения второго срока. По его мнению, глава Франции уже не сможет существенно изменить ситуацию на Украине, а его будущее после ухода с поста предсказуемо и бесславно.

«По завершении второго президентского срока он автоматически станет членом Конституционного совета. Согласно заслуживающим доверия прогнозам, он мог бы возобновить прибыльную карьеру в частном секторе или претендовать на новые должности в Европе, становящейся всё более федеративной», — рассказал эксперт.

При этом воинственная риторика Макрона не подкреплена реальными возможностями страны. «После всех проявлений его воинственности с 2022 года я едва ли вижу, что худшего он мог бы сделать в отношении Украины. Французские военные возможности не соответствуют его притязаниям. Ему останется лишь заниматься пиаром и совершать провокации, чтобы попытаться сплотить других против России», — добавил Чинкуини.

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Экс-разведчик признался, что фигура Макрона глубоко повлияла на его собственную жизнь.

«Эммануэль Макрон — фигура, которая глубоко значима для меня. До его первого избрания в 2017 году я был капитаном Национальной полиции. Из-за моей поддержки „жёлтых жилетов“ в 2020 году меня исключили из её рядов. Он глубоко изменил моё понимание Франции. Раньше я жил в Париже, а с тех пор нашёл свой рай на Корсике», — заключил он.

Франция на пороге политического кризиса

Ситуация вокруг выборов 2027 года уже сейчас становится предметом ожесточённых споров. Оппозиция, включая лидера «Патриотов» Флориана Филиппо, обвиняет Макрона в попытках использовать тему российской угрозы для срыва голосования. Филиппо неоднократно выступал с резонансными инициативами: призывал к выходу Франции из НАТО и сворачиванию поддержки Украины, а в сентябре 2026 года настаивал на отмене антироссийских санкций из-за обострившегося топливного кризиса.

Франция оказалась в эпицентре серьезного политического кризиса. Обвинения в попытке аннулировать выборы, тайные сговоры с американскими неоконсерваторами и откровенная вражда с Россией — все это делает фигуру Макрона токсичной для значительной части французского общества.
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