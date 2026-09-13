Что за баньян посадили Владимир Путин и Нарендра Моди в Индии?

12 сентября 2026 года в Нью-Дели, в сквере конгрессно-выставочного центра «Бхарат Мандапан», состоялась церемония, которая стала одним из самых запоминающихся эпизодов 18-го саммита БРИКС. После основного заседания лидеры стран — участниц объединения, включая президента России Владимира Путина, премьер-министра Индии Нарендру Моди и председателя КНР Си Цзиньпина, высадили саженцы баньяна. Всего было посажено десять саженцев — по числу полноправных членов расширенного БРИКС. Помощник президента РФ Юрий Ушаков пояснил, что это дерево призвано символизировать объединение усилий ради будущего.

Президент России Владимир Путин, премьер‑министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин высадили саженцы баньяна. Фото: www.globallookpress.com/ Pib Handout/Press Information

Что такое баньян?

Баньян, или фикус бенгальский (Ficus benghalensis), — вечнозелёное дерево семейства тутовых, исторической родиной которого являются Индия и Шри-Ланка. Его главная биологическая особенность — способность начинать жизнь как эпифит: семя прорастает в кроне другого дерева, постепенно опуская воздушные корни вниз. Когда эти корни достигают земли, они укореняются и превращаются в дополнительные стволы, поддерживающие всё более широкую крону. В результате одно дерево со временем может разрастись в целую рощу, связанную общим происхождением.

Баньян удерживает рекорд по площади кроны среди всех деревьев планеты. Самый известный экземпляр — Великий баньян в Индийском ботаническом саду в Хауре. Он занимает площадь около 1,5 гектара и имеет более 3 500 воздушных корней.

Почему главы государств сажали именно баньян?

В индийской культуре баньян занимает особое место. Он считается священным растением и ассоциируется с богом Вишну, хранителем мира. По легендам, под сенью баньяна медитировали аскеты и сам Будда достиг просветления. Баньян — национальное дерево Индии, а его название на санскрите встречается в древних текстах.

Символически баньян идеально подходит для метафоры, которую вложил в церемонию Нарендра Моди. В посте в соцсети X он написал: «Это подходящий символ того, за что выступает БРИКС: глубокие корни, растущая сила и объединение ради общего будущего». Дерево, которое начинается с одного ствола, но со временем разрастается в сеть переплетенных между собой стволов и корней, — точный образ объединения, которое расширяется, не теряя связи между участниками.

Источники:

www.indiatoday.in

ria.ru