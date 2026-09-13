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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Что за баньян посадили Владимир Путин и Нарендра Моди в Индии?

Категория:  Международные отношения
Ответ редакции
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12 сентября 2026 года в Нью-Дели, в сквере конгрессно-выставочного центра «Бхарат Мандапан», состоялась церемония, которая стала одним из самых запоминающихся эпизодов 18-го саммита БРИКС. После основного заседания лидеры стран — участниц объединения, включая президента России Владимира Путина, премьер-министра Индии Нарендру Моди и председателя КНР Си Цзиньпина, высадили саженцы баньяна. Всего было посажено десять саженцев — по числу полноправных членов расширенного БРИКС. Помощник президента РФ Юрий Ушаков пояснил, что это дерево призвано символизировать объединение усилий ради будущего.

БРИКС, Индия, саммит БРИКС, Владимир Путин,
Президент России Владимир Путин, премьер‑министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин высадили саженцы баньяна. Фото: www.globallookpress.com/ Pib Handout/Press Information

Что такое баньян?

Баньян, или фикус бенгальский (Ficus benghalensis), — вечнозелёное дерево семейства тутовых, исторической родиной которого являются Индия и Шри-Ланка. Его главная биологическая особенность — способность начинать жизнь как эпифит: семя прорастает в кроне другого дерева, постепенно опуская воздушные корни вниз. Когда эти корни достигают земли, они укореняются и превращаются в дополнительные стволы, поддерживающие всё более широкую крону. В результате одно дерево со временем может разрастись в целую рощу, связанную общим происхождением.

Баньян удерживает рекорд по площади кроны среди всех деревьев планеты. Самый известный экземпляр — Великий баньян в Индийском ботаническом саду в Хауре. Он занимает площадь около 1,5 гектара и имеет более 3 500 воздушных корней.

Почему главы государств сажали именно баньян?

В индийской культуре баньян занимает особое место. Он считается священным растением и ассоциируется с богом Вишну, хранителем мира. По легендам, под сенью баньяна медитировали аскеты и сам Будда достиг просветления. Баньян — национальное дерево Индии, а его название на санскрите встречается в древних текстах.

Символически баньян идеально подходит для метафоры, которую вложил в церемонию Нарендра Моди. В посте в соцсети X он написал: «Это подходящий символ того, за что выступает БРИКС: глубокие корни, растущая сила и объединение ради общего будущего». Дерево, которое начинается с одного ствола, но со временем разрастается в сеть переплетенных между собой стволов и корней, — точный образ объединения, которое расширяется, не теряя связи между участниками.

Источники:
www.indiatoday.in
ria.ru

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