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Цель для российской ракеты. Лондон возвел огромный завод прямо у Тауэра

Производственная площадка в миле от Тауэрского моста станет самой крупной со времен Второй мировой войны.
Производственная площадка в миле от Тауэрского моста станет самой крупной со времен Второй мировой войны. istockphoto.com

Великобритания открывает оборонный завод площадью 160 тысяч квадратных метров прямо в центре Лондона. По словам представителей стартапа Isembard, производственная площадка, расположенная в миле от Тауэрского моста, станет самой крупной со времен Второй мировой войны, пишет Financial Times.

«Гендиректор Александр Фицджеральд заявил, что предприятие будет производить компоненты для беспилотников, ракет, роботов, подводных лодок и реактивных двигателей, — сообщает издание. — Среди его клиентов — американская оборонная технологическая группа Anduril, компания Babcock International и правительство Великобритании».

Так, например, компания Anduril Industries специализируется на разработке беспилотных систем, систем радиоэлектронной борьбы и крылатых ракет с внедрением искусственного интеллекта. В мае этого года Пентагон заключил с компанией контракт на поставку крылатых ракет Barracuda. Впрочем, по словам завкафедрой полититического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военного эксперта Андрея Кошкина, весь проект пока выглядит сомнительно.

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«Чтобы такой огромный завод на самом деле как-то себя проявил, он должен выполнять заказы на какую-то цельную продукцию, — объяснил он aif.ru. — Допустим, собирать танк, беспилотник или ракету. С компонентами, на которые направлено производство, все сложнее — здесь неизвестно, насколько они будут востребованы, кто и где их будет закупать, в каком объеме их будут поставлять. Конечно, сбрасывать со счетов оборонный потенциал Великобритании не стоит, британцы совместно с французами уже разработали крылатую ракету Storm Shadow. Однако в конкретном случае на что-то претендовать Лондон вряд ли сможет. Есть просто площадка для подсобной работы в интересах других продвинутых фирм».

Пока что на предприятии работают 35 человек, к концу следующего года руководство компании планирует довести штат до 200 сотрудников. Больше всего в компании заинтересованы в механиках и специалистах в сфере искусственного интеллекта и робототехники.

Лондон, Великобритания.
Лондон, Великобритания. Фото: pxhere.com

«Возможно, на заводе будут заниматься разработкой микроплат или созданием программы для машинной обработки, — предполагает эксперт. — Расширение штата с 35 до 200 человек для мировой военной сферы не является чем-то удивительным. Впрочем, в данном случае куда важнее качество и какая-то завершенность, ведь тот же немецкий автопром людей на улицу выбрасывает тысячами. Потому и влияние на экономику Великобритании оценить достаточно сложно — мы не знаем, насколько серьезные заказы будут им поступать, будут ли востребованы эти комплектующие, какие мощности они смогут в итоге развернуть».

Ранее президент Владимир Путин заявил, что любые военные объекты на Украине Россия считает своими законными целями. На вопрос, как быть с британскими заводами, производящими вооружение для ВСУ, российский лидер ответил, что это «секрет, военная тайна».
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