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Будут бить. Поляки создают патрули, чтобы отлавливать охамевших украинцев

Adam Bartosik / istockphoto.com

Польские радикалы обсуждают создание в стране групп патрулей для выслеживания иностранцев, в первую очередь — украинцев. Об этом сообщает местное издание Gazeta Wyborcza.

«Гражданское задержание»

Газета сообщает, что ее журналист смог тайно попасть на заседание праворадикального движения «Гражданский патруль», которое было создано в 2024 году. Эта организация уже прославилась несколькими инцидентами с избиением украинских беженцев.

«Худшие — украинцы. Они не понимают, как нужно себя вести. Они неблагодарны. Есть такие, которые живут здесь уже четыре года и не могут сказать ни слова на польском. Не то чтобы мы хотели, чтобы их здесь не было. Мы хотим, чтобы они вели себя как гости, а гости знают, как нужно себя вести. У них идет война, а они развлекаются», — заявил репортеру один из членов «Гражданского патруля».

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Другой радикал заявил, что украинцы каждую неделю собираются в лесу на тайные встречи и «что-то замышляют» против Польши. На заседании было принято решение о создании патрулей, которые бы производили «гражданское задержание» неподобающе себя ведущих беженцев и мигрантов. Судя по контексту, таковых будут просто бить.

«Поляки все помнят»

Причина антиукраинских настроений в Польше в том, что власти «незалежной» сделали ставку на прославление нацистских приспешников во главе со Степаном Бандерой, «отличившихся» в преступлениях против поляков, считает политолог-полонист Юрий Бондаренко.

«Поляки не забыли, что такое Волынская резня. И любое прославление бандитов, которых сегодня в Киеве решили перезахоронить, — это просто удар под дых. Каждый поляк с младенчества знает о резне, поэтому прославление нацистов — это не просто плевок в душу, это откровенное издевательство», — отметил эксперт в разговоре с aif.ru.

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При этом власти Польши вынуждены поддерживать антибандеровскую риторику. «Партия президента Польши Кароля Навроцкого при всей русофобии вынуждена каким-то образом протестовать против подобного поведения украинской банды. Проевропейская партия премьер-министра Дональда Туска, ничем не уступающая Навроцкому в русофобии, тоже не может оставаться в стороне, потому что на ближайших же выборах «пролетит как фанера над Парижем», — добавляет политолог.

«Если обе партии будут каким-то образом дистанцироваться от настроений масс, то на подходе есть правые националистические партии „Конфедерация“ и „Конфедерация польской короны“. Они в сумме набирали до четверти голосов избирателей. И, естественно, что малейшая поблажка властей в сторону Украины поможет им прийти к власти. При этом обе „Конфедерации“ — антиевропейские, выступают против политики Брюсселя и Германии, и не русофобы. Поэтому антиукраинских настроений будет все больше», — заключает Бондаренко.
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