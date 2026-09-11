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Путин: БРИКС формирует контуры нового справедливого миропорядка

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Москва, 11 сентября - АиФ-Москва.

БРИКС формирует контуры нового справедливого и демократического миропорядка, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.

«Мы с вами встречаемся на площадке БРИКС, форума, в рамках которого формируются контуры нового, справедливого и демократического миропорядка», - сказал он во время беседы с малазийским премьером на полях саммита БРИКС в Индии.

Путин подчеркнул, что в 2024 году при председательстве России к работе объединения в качестве партнера подключилась Малайзия. Он поприветствовал это решение властей государства.

Напомним, Путин прибыл в Индию для участия в 18-м саммите БРИКС, его визит продлится три дня. Ранее он уже провел встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и египетским лидером Абдель Фаттахом ас-Сиси.
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ПолитикаВладимир Путинвстреча с премьером Малайзиисправедливый миропорядокБРИКС
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