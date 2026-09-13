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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Бортпроводники Air France столпились в индийском отеле ради фото Путина

GLOBAL LOOK
Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

Экипаж авиакомпании Air France начал фотографировать президента РФ Владимира Путина во время его пребывания в отеле в Нью-Дели. Видеофрагменты опубликовал журналист ИС «Вести» Павел Зарубин.

Отмечается, что инцидент произошел в гостинице, где остановился глава государства в ходе визита в Индию. Сотрудники авиакомпании начали делать снимки главы государства на мобильные телефоны. Заметив, что их действия фиксируются на видео, бортпроводники проявили беспокойство и в ответ попытались заснять самого корреспондента.

«Как же их запугивают в их демократиях?» — подписал пост Зарубин в своем Telegram-канале.

Президент России находился в индийской столице с 11 по 13 сентября для участия в саммите БРИКС. В рамках программы визита он также провел ряд двусторонних встреч на полях форума.

Ранее Путин рассказал о преимуществах создания новой инвестплатформы БРИКС.
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ПолитикаВ миреИндиясаммит БРИКСНью-ДелиВладимир Путин
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