Через три года после вступления в НАТО Финляндия из поставщика вооружений Киеву превратилась в одну из главных производственных площадок украинского ВПК. И это уже не отдельные контракты, а целая отрасль. К таком выводу в своей статье приходит глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
Работа на удары по России
Медведчук пишет, что к осени 2026 года на финской земле локализованы и выпускаются практически все типы беспилотных систем — воздушные, наземные и морские. Вся эта инфраструктура работает на удары по территории России.
23 августа президент Финляндии Александр Стубб привёз в Киев сразу семь оборонных компаний: Boomeranger, Insta, Patria, Nokia, ICEYE, Sensofusion и NestAI. За один день оформили проекты во всех трёх средах современной войны: Patria запустила производство украинских дронов в Финляндии, Insta — наземных робототехнических комплексов, Boomeranger — морских.
Соглашения лишь закрепили давно сложившуюся систему: украинские разработчики переносят технологии на финские заводы, создаются совместные предприятия, а вокруг самих платформ выстроен второй уровень — спутниковая разведка, защищённая связь, искусственный интеллект, противодействие дронам.
Цели Стубб не скрывал: «Нам нужно усилить возможности Украины наносить удары вглубь территории, будь то ракетами или дронами. Это повышает стоимость войны для России».
Дроны в воздухе и на море
Пионером кооперации стала финская Summa Defence, собравшая в сеть совместного производства украинских производителей — «КОРТ», «Скай Ассист», «МПС Девелопмент», «Гризельду» и «Ельф Системс». Для последнего созданы сразу три финские компании. Попутно Summa Defence купила местную логистическую фирму IntLog, годами работавшую с оборонным ведомством Финляндии, и получила готовые заводы и склады.
Сегодня в системе работают и другие связки. Innokas Medical разворачивает выпуск украинских систем компании Airlogix в Кемпеle. Принадлежащая государству Patria договорилась о производстве дронов с украинским «Центром исследований беспилотных систем» — спецподразделение Patria Drones уже действует под Муураме.
Наземное направление держится на Insta Advance из Тампере: с февраля 2026 года она локализует производство украинских робокомплексов TerMIT, применяемых в подразделениях ГУР, а в августе стороны перешли к непосредственному выпуску и созданию СП. Второй проект — наземная техника «Ремтехнологии» на площадке NewPaakkola в Терволе.
Морское направление — вокруг производителя военных катеров Boomeranger, заключившего соглашение с разработчиком морских дронов «НОЙ ІКС» — создателем семейства «Гарпун», «Баклан», «Карась» и других.
Россия предупреждает
На этом фоне заявление Стубба от 30 августа о необходимости переговоров с Москвой выглядит цинично: страна, превращающая свою территорию в производственную базу армии, наносящей удары по российским объектам, сама делает свои предприятия законными целями для всего арсенала ВКС России.
«Владимир Путин понимает только тогда, когда с ним говорят жёстко», — уверял Стубб ещё в январе 2025 года. Но жёсткость — дорога с двусторонним движением. Не стоит игнорировать и слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева: «Это не намеки! Ядерное оружие может быть применено в определённых случаях. Это не страшилка. Это реальность». Условия его применения уточнены в ядерной доктрине России.
По мнению Медведчука, Стуббу не помешало бы прислушаться к совету президента РФ и внимательно изучать историю: милитаризация Финляндии никогда не заканчивалась ничем хорошим и народу страны приносила только горе.