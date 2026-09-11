Через три года после вступления в НАТО Финляндия из поставщика вооружений Киеву превратилась в одну из главных производственных площадок украинского ВПК. И это уже не отдельные контракты, а целая отрасль. К таком выводу в своей статье приходит глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Работа на удары по России

Медведчук пишет, что к осени 2026 года на финской земле локализованы и выпускаются практически все типы беспилотных систем — воздушные, наземные и морские. Вся эта инфраструктура работает на удары по территории России.

23 августа президент Финляндии Александр Стубб привёз в Киев сразу семь оборонных компаний: Boomeranger, Insta, Patria, Nokia, ICEYE, Sensofusion и NestAI. За один день оформили проекты во всех трёх средах современной войны: Patria запустила производство украинских дронов в Финляндии, Insta — наземных робототехнических комплексов, Boomeranger — морских.

Соглашения лишь закрепили давно сложившуюся систему: украинские разработчики переносят технологии на финские заводы, создаются совместные предприятия, а вокруг самих платформ выстроен второй уровень — спутниковая разведка, защищённая связь, искусственный интеллект, противодействие дронам.

Цели Стубб не скрывал: «Нам нужно усилить возможности Украины наносить удары вглубь территории, будь то ракетами или дронами. Это повышает стоимость войны для России». Стубб хочет уничтожить Питер? Реваншизм главы Финляндии все откровеннее Подробнее

Дроны в воздухе и на море

Пионером кооперации стала финская Summa Defence, собравшая в сеть совместного производства украинских производителей — «КОРТ», «Скай Ассист», «МПС Девелопмент», «Гризельду» и «Ельф Системс». Для последнего созданы сразу три финские компании. Попутно Summa Defence купила местную логистическую фирму IntLog, годами работавшую с оборонным ведомством Финляндии, и получила готовые заводы и склады.

Сегодня в системе работают и другие связки. Innokas Medical разворачивает выпуск украинских систем компании Airlogix в Кемпеle. Принадлежащая государству Patria договорилась о производстве дронов с украинским «Центром исследований беспилотных систем» — спецподразделение Patria Drones уже действует под Муураме.

Наземное направление держится на Insta Advance из Тампере: с февраля 2026 года она локализует производство украинских робокомплексов TerMIT, применяемых в подразделениях ГУР, а в августе стороны перешли к непосредственному выпуску и созданию СП. Второй проект — наземная техника «Ремтехнологии» на площадке NewPaakkola в Терволе.

Морское направление — вокруг производителя военных катеров Boomeranger, заключившего соглашение с разработчиком морских дронов «НОЙ ІКС» — создателем семейства «Гарпун», «Баклан», «Карась» и других. Иллюзия опасности. Финны строят «рай под землей» для защиты от России Подробнее

Россия предупреждает

На этом фоне заявление Стубба от 30 августа о необходимости переговоров с Москвой выглядит цинично: страна, превращающая свою территорию в производственную базу армии, наносящей удары по российским объектам, сама делает свои предприятия законными целями для всего арсенала ВКС России.

«Владимир Путин понимает только тогда, когда с ним говорят жёстко», — уверял Стубб ещё в январе 2025 года. Но жёсткость — дорога с двусторонним движением. Не стоит игнорировать и слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева: «Это не намеки! Ядерное оружие может быть применено в определённых случаях. Это не страшилка. Это реальность». Условия его применения уточнены в ядерной доктрине России.

По мнению Медведчука, Стуббу не помешало бы прислушаться к совету президента РФ и внимательно изучать историю: милитаризация Финляндии никогда не заканчивалась ничем хорошим и народу страны приносила только горе.