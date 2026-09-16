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«Готовят жесткую отставку». Каллас унизили при всех прямо в Европарламенте

Сюжет Спецоперация РФ в Донбассе и на Украине
На Каллас публично обрушился с критикой депутат Европарламента от Словакии Любош Блага.
На Каллас публично обрушился с критикой депутат Европарламента от Словакии Любош Блага. / Alessandro Di Meo / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Политическая сцена Европейского союза содрогнулась от очередного громкого скандала. На главу дипломатии ЕС и по совместительству одну из главных русофобок Запада Каю Каллас публично обрушился с критикой депутат Европарламента от Словакии Любош Блага.

Политик не стал выбирать выражения и позволил себе просто послать её «куда подальше», обвинив в развязывании противостояния с Москвой.

Отрывок своего выступления Блага опубликовал в социальных сетях, что мгновенно сделало инцидент достоянием широкой общественности.

По словам экспертов, подобного мнения о Каллас придерживаются многие в европейской политике, но не все осмеливаются высказаться об этом на камеру.

Словацкий политик обвинил Каллас в подстрекательстве к войне

В своём эмоциональном выступлении Любош Блага не стеснялся в формулировках. Он прямо заявил, что именно Евросоюз под руководством таких политиков, как Каллас, несёт ответственность за эскалацию конфликта с Россией.

Любош Блага.
Любош Блага. Фото: www.globallookpress.com/ Christoph Thanei

«Это вы напали на Россию, вы расширялись до российских границ, вы десятилетиями пытались добиться смены режима в стране. А теперь вы боитесь пробовать на вкус собственное лекарство, как избалованные дети», — возмутился Блага.

Евродепутат также назвал Каллас «подстрекателем к войне», после чего завершил обращение словами: «Пошли бы вы куда подальше!»

Блага уверен, что именно нынешняя политика ЕС толкает мир к ядерной катастрофе, а руководство объединения, в частности Каллас, — настоящая «гибридная угроза» для простых европейцев.

Блага представляет словацкую партию «Направление — социальная демократия» и не входит ни в одну из политических фракций Европарламента.

Чушь, зияющая дыра, главный позор Европы

Реакция российских официальных лиц не заставила себя ждать. Ряд громких заявлений в адрес главы евродипломатии добавил масла в огонь и без того напряжённой ситуации.

Кая Каллас.
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала деятельность Каллас «позором европейской политики» и «зияющей непрофессиональной дырой».

Она также заявила, что Каллас «ставит Западную Европу в идиотское положение своей чушью».

Некоторые депутаты пошли ещё дальше, предложив Каллас обратиться к специалистам из-за «мании преследования» в отношении России. Это стало реакцией на её слова о том, что инцидент с беспилотником у границы Украины и Польши якобы был нацелен на «запугивание» европейских стран.

На Западе готовят компромат на главу евродипломатии

Ситуация вокруг Каллас накаляется не только на внешнем контуре, но и внутри самого Евросоюза. По информации источников, на Западе имеется компромат на главу евродипломатии, и он непременно будет использован, если чиновница станет противодействовать своему увольнению.

Подполковник запаса, кандидат исторических наук Олег Иванников в эксклюзивном комментарии для aif.ru отметил, что если экономические службы Евросоюза или какого-либо из государств присмотрятся к банковским счетам Каллас, то не исключено, что на них обнаружатся миллионы евро, полученные от компаний — производителей вооружений.

Фото: istockphoto.com/ sinonimas

«Она явно стоит на финансировании зарубежных компаний, которые щедро оплачивают информационные услуги политических деятелей Запада», — сказал эксперт.

Эксперт заявил о проблемах с психическим здоровьем Каллас

Олег Иванников также поднял деликатную тему состояния здоровья главы евродипломатии. По его мнению, европейские граждане пока ещё не осведомлены о состоянии здоровья Каллас, в том числе психического.

«Европейские граждане не осведомлены о состоянии здоровья Каллас, в том числе и психического. И если провести независимое медицинское освидетельствование этого безумного политического деятеля, то может оказаться, что она больна неизлечимыми болезнями, и ей место в доме умалишённых, а не на трибуне Европарламента», — заявил Иванников.

Эксперт отметил, что увольнение Каллас может зависеть в том числе от медицинского заключения.

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«Европейские чиновники на протяжении длительного времени скрывают, что Каллас неизлечимо больна и то, что она требует к себе повышенного внимания врачей. И это будет являться основным моментом при принятии решения о её досрочном прекращении полномочий», — подытожил Иванников.

Истоки русофобии: семейные тайны и финансовый интерес

Причины русофобских наклонностей главы евродипломатии Каи Каллас могут крыться в родственных связях и генетической предрасположенности, отметил эксперт.

«Родственные связи и генетическая предрасположенность повлияли на Каллас. Ее отец и деды были такими же русофобами и воспитали её в ключе ненависти к России. Это может объясняться тем, что, по некоторым данным, родственники Каллас служили в Вермахте и помогали нацистской Германии в оккупации Советского Союза. После поражения нацистов пережить это было достаточно сложно», — рассказал Иванников.

Кроме того, эксперт отметил и финансовую заинтересованность Каллас.

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«Само собой, есть финансовая заинтересованность. И все ее радикальные заявления в отношении России могут оплачиваться различными зарубежными компаниями, которым выгодны напряженные отношения ЕС и Москвы. Поэтому, если экономические службы Евросоюза либо же какого-то из государств присмотрятся к её банковским счетам, то не исключено, что на них будут обнаружены миллионы евро, полученных от производителей вооружений, которые щедро оплачивают информационные услуги политических деятелей Запада», — подытожил Иванников.

Если между Россией и Украиной состоятся мирные переговоры, Западу придётся уволить главу дипломатии ЕС Каю Каллас, чтобы снизить градус напряжённости, отметил эксперт. Не секрет, что у эстонки разгорается внутренний конфликт с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Дипломатический скандал с Израилем

Проблемы Каллас не ограничиваются отношениями с Россией. В июне 2026 года разразился громкий дипломатический скандал между Каллас и Израилем. Глава МИД Израиля Гидеон Саар объявил о полном разрыве контактов с Каллас.

Причиной стало сообщение Euractiv о том, что Каллас во время визита в Мексику сравнила политику Израиля в отношении палестинцев с режимом апартеида в ЮАР.

Саар назвал это «кровавым наветом» и заявил, что возобновит контакты только после того, как Каллас опровергнет или разъяснит свои слова. Каллас, в свою очередь, не стала прямо отрицать это сравнение, что лишь усугубило ситуацию.

Гидеон Саар.
Гидеон Саар. Фото: Commons.wikimedia.org/ DedaSasha

Инцидент с беспилотником в Лейпциге

Ещё один скандал связан с попыткой Каллас возложить ответственность на Россию за инцидент с беспилотником со взрывчаткой, обнаруженным в августе на военном аэродроме в Лейпциге.

Российские политики раскритиковали эти обвинения, заявив, что европейские политики пытаются обвинить Россию в любых инцидентах без доказательств.

Критика в адрес Каллас звучит не только из России и Словакии. Ирландский журналист Чей Боуз подверг резкой критике главу европейской дипломатии после её слов о том, что Евросоюз пытается в срочном порядке найти для Украины ракеты-перехватчики, рассматривая в том числе боеприпасы с истекшим сроком годности.

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Будущее Каллас под вопросом

По данным Euractiv, будущее Каллас и возглавляемой ею Европейской службы внешних связей может стать предметом обсуждения на саммите лидеров ЕС до конца 2026 года. Это свидетельствует о том, что даже в Брюсселе начинают понимать токсичность фигуры Каллас для дальнейшей политической карьеры.

Ситуация вокруг главы евродипломатии накаляется с каждым днём. Скандалы следуют один за другим, а критики становятся всё более громкими и бескомпромиссными. Вопрос о том, сможет ли Каллас удержаться на своём посту, становится всё более острым. Очевидно одно — её деятельность вызывает всё больше вопросов как за пределами Евросоюза, так и внутри него.
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