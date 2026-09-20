Вучич заявил, что рассчитывает на телефонный разговор с Путиным

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что рассчитывает провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

«Ожидаю встречи с Лавровым и телефонного разговора с Путиным», — рассказал Вучич в видеообращении в социальных сетях.

Президент Сербии также отметил, что его контакты с российским и украинским руководством вызывают разные оценки. По словам Вучича, после разговора с Путиным его могут назвать «русским человеком», а после встречи с Владимиром Зеленским — обвинить в предательстве России.

Ранее сербский лидер сообщил, что на полях Генеральной ассамблеи ООН рассчитывает встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым и президентом США Дональдом Трампом.

В начале месяца Вучич объявлял, что собирается сложить полномочия главы государства 25-26 сентября.