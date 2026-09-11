Вучич заявил, что подаст в отставку в конце сентября

Президент Сербии Александр Вучич объявил, что намерен сложить полномочия главы государства 25-26 сентября, сразу после возвращения с сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В среду Вучич подписал указы о роспуске Скупщины (парламента страны) и назначил дату проведения парламентских выборов на 25 октября.

Его президентский мандат истекает весной 2027 года, однако ранее он уже отмечал, что готовится досрочно покинуть пост, а согласно законодательству, выборы должны пройти в течение 90 дней после такого шага.

«Сразу по возвращении из Нью-Йорка подам в отставку, 25 или 26 сентября и тогда вступлю в кампанию как обычный гражданин», — заявил Вучич журналистам в пятницу.

Руководство правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) в начале сентября проголосовало за то, чтобы действующий президент стал кандидатом на пост премьер-министра Сербии в рамках грядущих парламентских выборов.

Ранее Вучич также сообщал, что после выборов рассчитывает на сохранение нынешнего политического курса. Кроме того, 30 июня по итогам встречи с послами стран Евросоюза он подтвердил, что Сербия продолжает двигаться в направлении вступления в ЕС и последовательно реализует соответствующие реформы.