Саммит АТЭС в китайском Шэньчжэне, проходящий 18–19 ноября, стал площадкой для события, которое уже называют историческим.

На 19 ноября запланирована трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США — Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа. Как сообщил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, главы трех государств обсудят вопросы, касающиеся «мира во всем мире».

Примечательно, что лидеры трех держав уже пересеклись перед общим фотографированием на полях форума. На торжественном приеме президенты России и США расположились по обе стороны от Си Цзиньпина и его супруги, что само по себе стало символичным сигналом для всей мировой политики.

«Загнивающий Запад»: почему в Европе не находят себе места

Директор Центра политического анализа Павел Данилин в эксклюзивной беседе с aif.ru пояснил, что происходит с европейскими лидерами на фоне готовящихся переговоров. По его словам, в Евросоюзе всерьез опасаются, что три крупнейшие державы «поделят мир» без их участия.

«В Европе обеспокоены встречей лидеров первой (Китай), второй (США) и четвертой (Россия) экономик мира. В Евросоюзе боятся, что Китай, США и Россия, так скажем, поделят мир. Очевидно, что этого не будет. Основные опасения ЕС заключаются в том, что европейские страны остаются в стороне от процесса переговоров стран с крупнейшими экономиками. Они опасаются того, что они же находятся в ниспадающем тренде, остаются, в прямом смысле этого слова, загнивающим Западом», — отметил эксперт.

Политолог добавил, что Европа страшится перспективы стать ненужной Вашингтону. Американский президент, по мнению Данилина, может перенаправить усилия на сотрудничество с теми, кто предлагает больше выгоды и меньше проблем, — со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Они боятся, что США перенаправят свои усилия на страны Латинской и Северной Америки. Боятся, что США перенаправят свои усилия на союзничество с теми, у кого больше профита и меньше проблем, именно со странами АТР. В ЕС боятся, что Вашингтон перестанет давить на Россию, и таким образом Европа фактически останется один на один с русскими, которых они в течение последних 13 лет стараются максимально ослабить», — добавил специалист.

Главный страх Брюсселя: Россия больше не изолирована

Одним из самых болезненных ударов для европейских столиц, по словам Данилина, стало окончательное развенчание мифа об изоляции России. Политолог подчеркнул, что этот факт уже признали сами европейцы, и для них это стало настоящим потрясением.

«Россия не изолирована, это уже признали сами европейцы — и это для них очень обидно. Россия реабилитирована в глазах всего мира, а, значит, большинство усилий по ее дискредитации ушли в песок. Для ЕС это боль и беда», — подчеркнул Павел Данилин.

Эксперт также спрогнозировал, как Европа будет действовать после завершения переговоров. Сорвать саму встречу в Шэньчжэне европейские лидеры не смогут, однако попытки помешать достигнутым договоренностям начнутся сразу после ее окончания.

Путин, Трамп и Си на саммите. Фото: Кремль. Новости

«Попытаться сорвать эти переговоры страны ЕС не смогут, не получится у них при всем желании и послать своих агентов в Шэньчжэнь. Но сразу после переговорного процесса, я думаю, начнется паломничество в Вашингтон с целью, во-первых, узнать, о чём договорились три лидера, а, во-вторых, попытаться сорвать любые соглашения США и России, если они будут достигнуты», — добавил специалист.

«Как дела?» и большой палец вверх: язык жестов на высшем уровне

Пока политологи обсуждают геополитические последствия, внимание публики привлек неформальный обмен любезностями между Трампом и Путиным. Американский президент поинтересовался у российского коллеги состоянием дел, на что глава РФ ответил жестом одобрения, подняв большой палец вверх.

Эксперт по деловому этикету и протоколу Татьяна Баранова в эксклюзивной беседе с aif.ru оценила этот жест. По ее словам, вопрос «Как дела?» — довольно дежурный, но порой очень важный, поскольку помогает избежать неловкой паузы и установить нейтральный или позитивный первый контакт. Жест «большой палец вверх» в российской и западной культурах традиционно означает одобрение и в данном контексте считывается как неформальный, лёгкий и позитивный ответ.

«При этом на мероприятиях такого уровня даже интонация дежурного приветствия может иметь определённый подтекст. Вряд ли этот обмен базовыми любезностями можно трактовать как однозначную готовность к диалогу, но всё же очевидно, что излишнего напряжения и конфронтации между сторонами нет. По крайней мере, на личном уровне», — подчеркнула Татьяна Баранова.

Почётные места слева и справа: что говорит протокол

Отдельного внимания удостоилось и расположение лидеров на торжественном приеме в Shenzhen International Communication Center в районе Футянь. Трамп встал справа от председателя КНР, а Владимир Путин — слева от китайского лидера и его супруги.

Путин, Трамп и Си. Фото: Кадр из видео

Татьяна Баранова пояснила, что, когда принимающая сторона представлена супружеской парой, она воспринимается как единый центр композиции. С точки зрения протокола оба места по обе стороны от принимающей четы считаются почётными.

Сложно сказать наверняка, почему был выбран именно такой порядок расположения участников, однако в целом характер приёма российского президента в Китае не оставляет сомнений в прекрасном отношении и глубоком уважении со стороны хозяев, отметила эксперт.

Что это значит для России

Саммит в Шэньчжэне наглядно демонстрирует тектонические сдвиги в мировой политике. Встреча лидеров трех крупнейших экономик планеты, неформальное общение Путина и Трампа и подчеркнуто уважительный прием в Китае — все это свидетельствует о том, что эпоха попыток изолировать Россию уходит в прошлое.

Европейским лидерам, судя по реакции экспертов, остается лишь наблюдать со стороны и готовить дипломатические миссии в Вашингтон — выяснять, о чем договорились три лидера, и пытаться скорректировать курс уже после того, как соглашения будут достигнуты.