Военкор Хейсканен заявил о легитимности выборов в Крыму

Финский общественник и военкор Кости Хейсканен заявил, что считает проходящие в Крыму выборы депутатов Государственной думы легитимными и прозрачными.

Хейсканен находился в Крыму с ознакомительным визитом с конца августа. По его словам, за это время он посетил несколько избирательных участков.

«Выборы организованы на высоком достойном уровне. Я побывал на нескольких участках. Все идет в соответствии с законом Российской Федерации», — сказал военкор.

Хейсканен также рассказал о доброжелательной, по его оценке, атмосфере на участках и отметил участие в голосовании представителей разных национальностей.

Голосование на выборах депутатов Госдумы девятого созыва проходит с 18 по 20 сентября. Наряду с выборами в нижнюю палату парламента в российских регионах проходят кампании других уровней. Ранее сообщалось, что 17 сентября в Общественной палате РФ начал работу ситуационный центр по общественному наблюдению за выборами. Представители центра заявляли, что система мониторинга должна охватить все избирательные участки страны.