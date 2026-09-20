В Пакистане задержали сестру экс-премьера страны Алиму Хан

Власти Пакистана задержали Алиму Хан, сестру бывшего премьер-министра страны и Имрана Хана, который сейчас находится под стражей. Об этом сообщила газета Dawn.



Задержание Алимы Хан санкционировали на основании закона провинции Пенджаб об охране общественного порядка. Соответствующее постановление подписал заместитель комиссара города Лахор Мухаммад Али Иджаз.



В документе отмечается, что активистка и другие члены оппозиционной партии представляют угрозу общественной безопасности. Причиной послужило их участие в протестах в мае 2023 года и продолжающаяся мобилизация сторонников в социальных сетях.

Имран Хан занимал должность премьер-министра Пакистана с августа 2018-го по апрель 2022 года. Политик покинул должность в результате вынесенного парламента вотума недоверия.