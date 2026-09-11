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Путин завершил серию переговоров встречей с главой банка БРИКС Руссефф

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Москва, 11 сентября - АиФ-Москва.

Российский лидер Владимир Путин завершил серию переговоров на полях БРИКС в Индии провел переговоры с главой Нового банка развития объединения Дилмой Руссефф.

«Банк действует энергично, вносит свой существенный вклад в развитие организации по основным ключевым направлениям, расширяет свою деятельность», -  цитирует президента канал «Кремль. Новости» в мессенджере МАХ.

Путин положительно оценил то, что «такой инструмент был создан в свое время».

Напомним, Путин находится и Индии, он прибыл туда для участия в 18-м саммите БРИКС. Ранее президент РФ провел на полях саммита встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, египетским лидером Абдель Фаттахом ас-Сиси, премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.
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ПолитикаВладимир Путинвстреча с Руссеффсерия переговоровБРИКС
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