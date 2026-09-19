В Финляндии мэр передала ИИ часть задач двух чиновников

В финском муниципалитете Хумппила с населением около 2 тыс. человек упразднили должности административного и технического директоров, часть их обязанностей передали искусственному интеллекту (ИИ), пишет Helsingin Sanomat.

Мэр Минна Юликянне оставила за собой административные функции уволенных чиновников, а задачи технического директора она распределила между несколькими служащими. Отмечается, что отказ от двух ставок дал экономию €150 тыс.

При этом мэр готовит черновики решений, соглашения и бумаги для конкурсов с помощью ИИ. Так, приложения к административному регламенту было подготовлено за сутки при участии языковой модели, а без нее на это, скорее всего, ушла бы вся осень, сказала Юликянне.

Мэр рассказала, что нейросети также применяют для составления расписания в детском саду. Юликянне пояснила, что решила урезать управленческий штат, а учителей и воспитателей оставить на своих местах.

Ранее Генсек Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гуттереш выразил обеспокоенность возможной потерей контроля над искусственным интеллектом. Он отметил, что это может обернуться большими проблемами.