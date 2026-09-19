Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Сим‑карты как ловушка: как мошенники втягивают в криминал
Примерное время чтения: меньше минуты
138

В Финляндии мэр передала ИИ часть задач двух чиновников

istockphoto.com
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

В финском муниципалитете Хумппила с населением около 2 тыс. человек упразднили должности административного и технического директоров, часть их обязанностей передали искусственному интеллекту (ИИ), пишет Helsingin Sanomat.

Мэр Минна Юликянне оставила за собой административные функции уволенных чиновников, а задачи технического директора она распределила между несколькими служащими. Отмечается, что отказ от двух ставок дал экономию €150 тыс.

При этом мэр готовит черновики решений, соглашения и бумаги для конкурсов с  помощью ИИ. Так, приложения к административному регламенту было подготовлено за сутки при участии языковой модели, а без нее на это, скорее всего, ушла бы вся осень, сказала Юликянне.

Мэр рассказала, что нейросети также применяют для составления расписания в детском саду. Юликянне пояснила, что решила урезать управленческий штат, а учителей и воспитателей оставить на своих местах.

Ранее Генсек Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гуттереш выразил обеспокоенность возможной потерей контроля над искусственным интеллектом. Он отметил, что это может обернуться большими проблемами.  
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
ПолитикаФинляндияупразднили чиновниковчасть задач передали ИИ
Следующий материал

Самое интересное в соцсетях
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть