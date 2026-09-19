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Искусственный интеллект помог Интерполу найти более 120 террористов

www.interpol.int
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

Интерпол установил личности 126 террористов благодаря применению технологии искусственного интеллекта (ИИ) в рамках антитеррористической операции Shams II, сообщила организация.

Сообщается, что ИИ применили для выявления подозреваемых в терроризме в рамках уникальной операции по борьбе с террористическими сетями в цифровом пространстве.

«На данный момент удалось идентифицировать 126 иностранных боевиков», — говорится в заявлении.

Отмечается, что операция Shams II проходила с 1 по 5 июня под руководством Интерпола, она объединила специалистов из 11 государств. Эксперты провели анализ более 108 тысяч изображений, распространяемых джихадистами. Специально созданные ИИ-агенты и скрипты позволили удалить дубликаты и улучшить качество снимков. В результате объем данных сократился до 6,3 тысячи высококачественных изображений, готовых к интеграции в систему распознавания лиц Интерпола.

Ранее сообщалось, что суд Квебека постановил взыскать с 74-летнего канадского бизнесмена Жана Лапрада около 3,5 тыс. долларов за то, что он попытался оправдать свои действия в суде, используя сгенерированные ИИ ложные аргументы.
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