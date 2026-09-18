Памфилова предупредила о рассылке фейковых писем чиновникам от ее имени

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова в ходе брифинга в информационном центре комиссии рассказала, что неизвестные рассылают главам регионов, руководителям дипломатических представительств, консульских учреждений фейковые письма от ее имени.

По ее словам, вбросы и провокации в отношении выборов в РФ идут все время.

«Если я начну перечислять, то не хватит этих всех трех дней, с чем мы сталкиваемся каждый день», - заверила Памфилова.

Глава ЦИК добавила, что рассылка фейковых писем чиновникам началось вчера с утра. В них содержатся требования прекратить подготовку к голосованию. Памфилова отметила, что письма выглядят очень правдоподобно.

«Враг старается», - подчеркнула глава Центризбиркома.

Ранее Памфилова сообщила, что все избирательные участки в России открылись штатно.