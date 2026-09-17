Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Сим‑карты как ловушка: как мошенники втягивают в криминал
Примерное время чтения: меньше минуты
366

В Белгородскую область прибыли иностранные журналисты

Официальный канал в МАКС врио губернатора Белгородской области Александра Шуваева
Москва, 17 сентября - АиФ-Москва.

Журналисты из дружественных стран прибыли в Белгородскую область для освещения организации процесса голосования на выборах в приграничье, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев.

«В Белгородскую область прибыл пул журналистов иностранных СМИ из дружественных стран. Их цель — увидеть, как живет наш регион, и объективно осветить организацию выборов в приграничных условиях», - написал он в мессенджере МАХ.

По словам Шуваева, что им покажут, как проходит избирательный процесс, как обеспечивается безопасность, как развивается экономика в регионе. Он рассказал, что представителям СМИ расскажут «о планах, о наших предприятиях, о том, как белгородцы держат удар и продолжают работать».

«Гости увидят главное — мужество и стойкость наших людей. Несмотря на постоянные обстрелы, регион живёт, строит, развивается», - подчеркнул Шуваев.

Напомним, с 18 по 20 сентября в России пройдет голосование на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва. Одновременно в Белгородской области пройдут выборы губернатора в Белгородской области.
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
ПолитикаБелгородская областьиностранные журналистывыборы
Следующий материал
Также вам может быть интересно
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть