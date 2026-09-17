В Белгородскую область прибыли иностранные журналисты

Журналисты из дружественных стран прибыли в Белгородскую область для освещения организации процесса голосования на выборах в приграничье, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев.

«В Белгородскую область прибыл пул журналистов иностранных СМИ из дружественных стран. Их цель — увидеть, как живет наш регион, и объективно осветить организацию выборов в приграничных условиях», - написал он в мессенджере МАХ.

По словам Шуваева, что им покажут, как проходит избирательный процесс, как обеспечивается безопасность, как развивается экономика в регионе. Он рассказал, что представителям СМИ расскажут «о планах, о наших предприятиях, о том, как белгородцы держат удар и продолжают работать».

«Гости увидят главное — мужество и стойкость наших людей. Несмотря на постоянные обстрелы, регион живёт, строит, развивается», - подчеркнул Шуваев.

Напомним, с 18 по 20 сентября в России пройдет голосование на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва. Одновременно в Белгородской области пройдут выборы губернатора в Белгородской области.