Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Сим‑карты как ловушка: как мошенники втягивают в криминал
Примерное время чтения: 4 минуты
870

Как проголосовать на выборах 2026 дистанционно: пошаговая инструкция

Сюжет Выборы-2026
Тем, кто не планирует идти на участок лично или не имеет такой возможности, государство предлагает формат дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
Тем, кто не планирует идти на участок лично или не имеет такой возможности, государство предлагает формат дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Фото: Mos.ru

Голосование за депутатов Государственной думы девятого созыва назначено на 18–20 сентября 2026 года. Тем, кто не планирует идти на участок лично или не имеет такой возможности, государство предлагает формат дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Ниже — подробный разбор того, кому он доступен, как зарегистрироваться и что делать в спорных ситуациях.

Кому и где доступен онлайн-формат?

В 2026 году дистанционное голосование организовано на территории 33 регионов. Большинство из них (32 субъекта) голосуют через федеральную платформу, интегрированную с порталом «Госуслуги», — vybory.gov.ru. Жители Москвы используют городской сервис mos.ru.

По сведениям Центризбиркома, к середине сентября желание участвовать в ДЭГ выразили свыше 4 миллионов человек. Ещё больше — порядка 6 миллионов — воспользовались различными сервисами «Госуслуг», включая «Мобильный избиратель».

Однако география ДЭГ ограничена. Проголосовать онлайн могут только граждане с пропиской в следующих регионах: Республика Алтай, Карелия, Коми, Крым, Марий Эл, Удмуртия, Чувашия; Алтайский и Пермский края; Архангельская, Белгородская, Владимирская, Вологодская, Калининградская, Калужская, Костромская, Курганская, Липецкая, Магаданская, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Псковская, Ростовская, Свердловская, Смоленская, Томская, Челябинская и Ярославская области; а также Ненецкий автономный округ и Москва.

Всем остальным придётся голосовать очно. Это касается, например, жителей ЯНАО, Саратовской и Волгоградской областей.

Розыгрыши «Миллиона призов» для участников дистанционного электронного голосования пройдут 19, 20 и 21 сентября.
Время выигрывать. В Москве вновь пройдет акция «Миллион призов» Подробнее

Кто вправе участвовать в ДЭГ?

Условий несколько: российское гражданство, возраст от 18 лет на день голосования и постоянная регистрация в одном из перечисленных выше регионов. Для жителей субъектов РФ обязательно наличие подтверждённой учётной записи на «Госуслугах». Москвичам нужен полный аккаунт на mos.ru.

Регистрация: сроки и нюансы

Жителям 32 регионов (кроме Москвы) для участия в ДЭГ требовалось подать заявление через «Госуслуги». Приём заявок закончился 14 сентября в 23:59 по московскому времени. Опоздавшие теряют право на онлайн-голосование — их ждёт только очный визит на участок.

Если у зарегистрировавшегося пользователя возникнут технические проблемы уже в ходе голосования, он сможет проголосовать традиционно — бумажным бюллетенем по месту прописки. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

В Москве всё иначе: отдельное заявление подавать не нужно. Доступ к голосованию на mos.ru открывается автоматически — при условии, что учётная запись подтверждена.

Как проголосовать онлайн?

Жителям регионов:

  1. Зайдите на vybory.gov.ru и авторизуйтесь через «Госуслуги».
  2. Введите код из СМС для подтверждения личности.
  3. Откройте электронный бюллетень и отметьте партию или кандидата.
  4. Нажмите «Проголосовать» — голос будет засчитан.
Фото: РИА Новости/ Кирилл Каллиников

Москвичам:

  1. Авторизуйтесь на mos.ru.
  2. Откройте elec.mos.ru.
  3. Подтвердите участие кодом из СМС от ELEC_MOS. Иногда вместо сообщения поступает звонок — в этом случае кодом служат последние четыре цифры номера.
  4. Заполните бюллетени. В Москве их два: за партию и за кандидата по одномандатному округу. Жители Щукино получат третий — для выборов муниципальных депутатов.
  5. Нажмите «Проголосовать».

Чтобы избежать сбоев, советуют использовать «Яндекс Браузер» либо установить отечественные сертификаты безопасности, а на время голосования отключить VPN и блокировщики всплывающих окон. Устройство значения не имеет — подойдут компьютер, планшет или смартфон.

В Москве онлайн-голосование идёт круглосуточно: с 08:00 18 сентября до 19:59 20 сентября. В регионах — по местному времени.

Что делать, если не получилось проголосовать онлайн?

Заявление на ДЭГ не лишает права проголосовать иначе. В Москве на каждом участке есть электронные терминалы: приходите с паспортом, сканируете документ и голосуете через устройство — по сути, тот же онлайн-формат. Жители других регионов, столкнувшиеся с техническими сбоями, могут воспользоваться бумажным бюллетенем на участке в пределах своего округа.

Здесь есть важный момент: регистрация на ДЭГ автоматически убирает человека из списка избирателей по месту жительства. Поэтому получить бумажный бюллетень по адресу прописки не выйдет. Остаются два пути — электронный терминал либо очное голосование на бумаге при сбоях (если ЦИК примет соответствующее решение).
Оцените материал
Оставить комментарий (0)
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
ПолитикаВ Россиивыборы в Госдумумобильный избирательДЭГвыборы-2026
Следующий материал
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть