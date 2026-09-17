Как проголосовать на выборах 2026 дистанционно: пошаговая инструкция

Голосование за депутатов Государственной думы девятого созыва назначено на 18–20 сентября 2026 года. Тем, кто не планирует идти на участок лично или не имеет такой возможности, государство предлагает формат дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Ниже — подробный разбор того, кому он доступен, как зарегистрироваться и что делать в спорных ситуациях.

Кому и где доступен онлайн-формат?

В 2026 году дистанционное голосование организовано на территории 33 регионов. Большинство из них (32 субъекта) голосуют через федеральную платформу, интегрированную с порталом «Госуслуги», — vybory.gov.ru. Жители Москвы используют городской сервис mos.ru.

По сведениям Центризбиркома, к середине сентября желание участвовать в ДЭГ выразили свыше 4 миллионов человек. Ещё больше — порядка 6 миллионов — воспользовались различными сервисами «Госуслуг», включая «Мобильный избиратель».

Однако география ДЭГ ограничена. Проголосовать онлайн могут только граждане с пропиской в следующих регионах: Республика Алтай, Карелия, Коми, Крым, Марий Эл, Удмуртия, Чувашия; Алтайский и Пермский края; Архангельская, Белгородская, Владимирская, Вологодская, Калининградская, Калужская, Костромская, Курганская, Липецкая, Магаданская, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Псковская, Ростовская, Свердловская, Смоленская, Томская, Челябинская и Ярославская области; а также Ненецкий автономный округ и Москва.

Всем остальным придётся голосовать очно. Это касается, например, жителей ЯНАО, Саратовской и Волгоградской областей.

Время выигрывать. В Москве вновь пройдет акция «Миллион призов» Подробнее

Кто вправе участвовать в ДЭГ?

Условий несколько: российское гражданство, возраст от 18 лет на день голосования и постоянная регистрация в одном из перечисленных выше регионов. Для жителей субъектов РФ обязательно наличие подтверждённой учётной записи на «Госуслугах». Москвичам нужен полный аккаунт на mos.ru.

Регистрация: сроки и нюансы

Жителям 32 регионов (кроме Москвы) для участия в ДЭГ требовалось подать заявление через «Госуслуги». Приём заявок закончился 14 сентября в 23:59 по московскому времени. Опоздавшие теряют право на онлайн-голосование — их ждёт только очный визит на участок.

Если у зарегистрировавшегося пользователя возникнут технические проблемы уже в ходе голосования, он сможет проголосовать традиционно — бумажным бюллетенем по месту прописки. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

В Москве всё иначе: отдельное заявление подавать не нужно. Доступ к голосованию на mos.ru открывается автоматически — при условии, что учётная запись подтверждена.

Как проголосовать онлайн?

Жителям регионов:

Зайдите на vybory.gov.ru и авторизуйтесь через «Госуслуги». Введите код из СМС для подтверждения личности. Откройте электронный бюллетень и отметьте партию или кандидата. Нажмите «Проголосовать» — голос будет засчитан.

Фото: РИА Новости/ Кирилл Каллиников

Москвичам:

Авторизуйтесь на mos.ru. Откройте elec.mos.ru. Подтвердите участие кодом из СМС от ELEC_MOS. Иногда вместо сообщения поступает звонок — в этом случае кодом служат последние четыре цифры номера. Заполните бюллетени. В Москве их два: за партию и за кандидата по одномандатному округу. Жители Щукино получат третий — для выборов муниципальных депутатов. Нажмите «Проголосовать».

Чтобы избежать сбоев, советуют использовать «Яндекс Браузер» либо установить отечественные сертификаты безопасности, а на время голосования отключить VPN и блокировщики всплывающих окон. Устройство значения не имеет — подойдут компьютер, планшет или смартфон.

В Москве онлайн-голосование идёт круглосуточно: с 08:00 18 сентября до 19:59 20 сентября. В регионах — по местному времени.

Что делать, если не получилось проголосовать онлайн?

Заявление на ДЭГ не лишает права проголосовать иначе. В Москве на каждом участке есть электронные терминалы: приходите с паспортом, сканируете документ и голосуете через устройство — по сути, тот же онлайн-формат. Жители других регионов, столкнувшиеся с техническими сбоями, могут воспользоваться бумажным бюллетенем на участке в пределах своего округа.

Здесь есть важный момент: регистрация на ДЭГ автоматически убирает человека из списка избирателей по месту жительства. Поэтому получить бумажный бюллетень по адресу прописки не выйдет. Остаются два пути — электронный терминал либо очное голосование на бумаге при сбоях (если ЦИК примет соответствующее решение).