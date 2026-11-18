В соцсетях спецпосланника президента США Джареда Кушнера появился пост, посвященный переговорам по Украине. Он отметил достижения за год и подчеркнул, что любое окончательное мирное соглашение должно быть согласовано и Россией, и Украиной.

В эксклюзивном комментарии aif.ru политолог-американист Малек Дудаков рассказал о значении этой публикации и оценил общий настрой Вашингтона.

«Аппаратчики американского президента сейчас стараются активизировать переговорный процесс. В январе уже начнет работать новый демократический конгресс, поэтому они пытаются за последние полтора месяца успеть хотя бы чего-то добиться, хотя бы о чем-то договориться, закрыть свои гештальты. Этот гештальт тянется полтора года. Администрация Трампа еще в январе 25-го года обещала очень быстро разрешить конфликт на Украине, но это ей так и не удалось сделать до сих пор», - сказал он.

Дудаков уточнил, что американцы будут оказывать давление на Украину, чтобы ускорить процесс переговоров.

«Поэтому мы видим, что активизация есть, и есть сильно серьезный интерес к этому со стороны американцев. Я не уверен, что удастся прямо сейчас договориться, учитывая недоговороспособность немалой части европейской элиты, да и украинского истеблишмента. Но то, что американцы будут оказывать на них давление и проявлять активность в ближайшее время, это факт», - отметил он.

По мнению Дудакова, Украину ждет тяжелая зима, которая может сделать «украинцев более сговорчивыми на фоне того, в каком у них сейчас состоянии инфраструктура, энергетика и все остальное».