Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что страны Евросоюза фактически поощряют ВСУ к продолжению атак на ядерные объекты из‑за того, что не реагируют на такие действия Украины.

В публикации на своей странице в соцсети Х* дипломат подчеркнул, что удары по ядерным объектам стали регулярными и фактически превратились в обыденность.

Украина наносит по ним удары на регулярной основе. Страны ЕС закрывают на это глаза и де-факто поощряют украинские вооруженные силы продолжать такие действия", - резюмировал он.

Ранее спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев также указал на то, что глобалистские СМИ и политики уже потеряли связь с реальностью.

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