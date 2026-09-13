Трамп допустил урегулирование конфликта с Ираном до выборов в США

Президент США Дональд Трамп допустил, что урегулирования конфликта с Ираном удастся достичь до промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут в ноябре.

Об этом американский лидер заявил журналистам во время общения в своем гольф-клубе в Ирландии.

По словам Трампа, конфликт в любом случае завершится после промежуточных выборов, однако договоренности могут быть достигнуты и раньше.

Американский президент также заявил, что Иран заинтересован в заключении мирного соглашения и регулярно связывается с Вашингтоном. При этом Трамп подчеркнул, что согласится только на сделку, которую сочтет выгодной для США.

Ранее Трамп оценил вероятность заключения соглашения с Ираном в 99,9%. По его словам, возможные договоренности могут затронуть не только ядерную программу, но и другие вопросы.

При этом глава Минэнерго США Крис Райт допускал, что соглашение с нынешним руководством Ирана по ядерной программе может не состояться.