Трамп припомнил ООН неработающие суфлер и эскалатор

В преддверии недели высокого уровня Генассамблеи ООН президент США Дональд Трамп вспомнил о технических неполадках, омрачивших его прошлогодний визит в штаб‑квартиру Организации в Нью‑Йорке.

По словам американского президента, тогда всё пошло не по плану. Сначала вышел из строя эскалатор, который должен был доставить его на второй этаж, а следом отключился телесуфлёр.

Трамп рассказал в Белом доме, что больше половины выступления ему пришлось обходиться без подсказок — экран суфлёра попросту не показывал текст. «Наверное, они сделали это специально», — заявил он, отдельно подчеркнув, что и поломку эскалатора не считает случайностью. «Они его выключили», - предположил Трамп.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сообщил, что в Организации приняли дополнительные меры, чтобы подобная ситуация больше не повторилась — в частности, чтобы Трамп вновь не оказался заблокированным на эскалаторе.

Ранее глава США также заявил, что не намерен допускать в Белый дом представителей СМИ, которые, по его мнению, необъективно освещают деятельность республиканской администрации.