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Трамп припомнил ООН неработающие суфлер и эскалатор

IMAGO/Michael Kappeler, Pool/dts / www.globallookpress.com
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

В преддверии недели высокого уровня Генассамблеи ООН президент США Дональд Трамп вспомнил о технических неполадках, омрачивших его прошлогодний визит в штаб‑квартиру Организации в Нью‑Йорке.

По словам американского президента, тогда всё пошло не по плану. Сначала вышел из строя эскалатор, который должен был доставить его на второй этаж, а следом отключился телесуфлёр.

Трамп рассказал в Белом доме, что больше половины выступления ему пришлось обходиться без подсказок — экран суфлёра попросту не показывал текст. «Наверное, они сделали это специально», — заявил он, отдельно подчеркнув, что и поломку эскалатора не считает случайностью. «Они его выключили», - предположил Трамп.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сообщил, что в Организации приняли дополнительные меры, чтобы подобная ситуация больше не повторилась — в частности, чтобы Трамп вновь не оказался заблокированным на эскалаторе.

Ранее глава США также заявил, что не намерен допускать в Белый дом представителей СМИ, которые, по его мнению, необъективно освещают деятельность республиканской администрации.
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