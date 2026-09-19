Трамп пообещал вскоре назначить нового куратора по вопросам ИИ

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время намерен назначить нового советника по вопросам искусственного интеллекта.

По его словам, на эту должность будут рассматриваться специалисты с высоким уровнем интеллектуальной подготовки.

Американский лидер также заявил о намерении поддерживать развитие отрасли ИИ и не создавать для нее избыточных ограничений. Одновременно власти, по его словам, будут уделять внимание выявлению возможных нарушений, связанных с использованием и развитием технологий искусственного интеллекта.

Для координации работы в этой сфере Трамп также объявил о создании так называемых Сил ИИ. Новый орган планируется сформировать по аналогии с Космическими силами США, созданными в период его первого президентского срока.