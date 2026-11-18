Встреча президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом будет носить краткосрочный характер. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Пообщаются кратко. Ну, что гадать (сколько она продлится, — прим. ред.), мы завтра все сообщим», — сказал он в комментарии газете «Ведомости».

Отвечая на вопрос о перспективах проведения полноформатных переговоров между руководителями двух государств, представитель Кремля пояснил, что организовать полноценную встречу в настоящее время не представляется возможным из-за дефицита времени в графике лидеров.

Ранее Песков рассказал о переговорах Путина с Трампом 19 ноября.