Председатель КНР Си Цзиньпин сравнил перспективы сотрудничества стран Азиатско-Тихоокеанского региона с полетом мифической птицы Пэн. Об этом он заявил на церемонии открытия саммита АТЭС.

«Надеюсь, что благодаря нашим совместным усилиям сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе, подобно птице Пэн, расправит крылья и взлетит ввысь, устремившись к безграничным горизонтам развития», — сказал китайский лидер.

В древнекитайской мифологии Пэн — гигантская птица, олицетворяющая силу, высокие устремления и широкие перспективы. Шэньчжэнь, где проходит саммит, также неофициально называют городом птицы Пэн.

33-я неформальная встреча лидеров экономик АТЭС проходит 18–19 ноября в Шэньчжэне, расположенном в южной китайской провинции Гуандун.