США предупредили союзников о задержках поставок вооружений на срок до 5 лет

США предупредили своих союзников о возможной задержке поставок вооружений на срок до пяти лет, поскольку Вашингтону необходимо восполнить собственные запасы боеприпасов, существенно истощённые в ходе конфликта с Ираном, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, ряд европейских стран столкнётся с переносом сроков получения ключевых ракетных систем и комплексов ПВО, поскольку американская армия значительно сократила свой арсенал в ходе военной кампании против Ирана.

В частности, Германия обратилась к США с просьбой ускорить поставку крылатых ракет Tomahawk и наземных пусковых установок Typhon. Однако из‑за истощения американских запасов компания Raytheon вряд ли сможет выполнить заказ ранее чем через пять лет.

Как уточнили два собеседника агентства, страны Восточной Европы, также зависящие от американского вооружения, столкнулись с аналогичными задержками после того, как 28 февраля США и Израиль начали свою военную операцию.

Накануне Дональд Трамп анонсировал принятие ключевого решения по конфликту с Ираном.