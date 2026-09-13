Си Цзиньпин рассказал о планах Китая укрепить единство Глобального Юга

Председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что Пекин намерен совместно с другими странами укреплять единство и самостоятельность государств Глобального Юга. Об этом пишет KP.RU.

В ходе заседания лидеров стран БРИКС и государств-партнеров в формате «аутрич» китайский лидер отметил, что КНР готова делиться с другими странами возможностями для развития, совместно создавать условия для процветания и открывать новую главу сотрудничества Глобального Юга.

Си Цзиньпин также рассказал о планах создать для стран БРИКС площадку доступа к технологиям искусственного интеллекта с открытым исходным кодом. Кроме того, Китай намерен содействовать партнерам в создании «умных» фабрик, а также помогать разрабатывать стандарты и модернизировать промышленность.

Ранее президент России Владимир Путин озвучил преимущества создания новой инвестиционной платформы БРИКС.