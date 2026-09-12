Си Цзиньпин: Китай примет председательство в БРИКС в 2027 году

Следующий саммит БРИКС пройдет в Китае, который в 2027 году примет председательство в объединении, сообщил глава КНР Си Цзиньпин.

«Китай в 2027 году примет председательство в БРИКС и проведет 19-й саммит объединения», - он в ходе саммита объединения в Нью-Дели.

Напомним, 18-й саммит БРИКС проводится в Индии 12-13 сентября. В субботу глава индийского кабмина Нарендра Моди встретил прибывших на основное заседание саммита лидеров стран БРИКС в конгрессно-выставочном центре «Бхарат Мандапан».

В ходе заседания, участие в котором принимает участие российский президент Владимир Путин, запланировано обсуждение наиболее актуальных вопросов глобальной и региональной повестки, итогов взаимодействия стран БРИКС в разных областях и перспектив реализации совместных проектов.