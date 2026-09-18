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У Киева холодок по спине. Спецракета ВС РФ ставит ВСУ перед тяжелым выбором

Сюжет Спецоперация РФ в Донбассе и на Украине
Ракетный комплекс С-400 «Триумф».
Ракетный комплекс С-400 «Триумф». / Екатерина Изместьева / АиФ

Вооруженные силы России превратили учебную ракету от С-400 в баллистический боеприпас. Наша РМ-48У становится кошмаром ПВО врага, сообщает Reuters. Все дело в ее характеристиках — баллистический боеприпас враг вынужден либо осознанно пропускать к цели, либо перехватывать, тратя на это крайне дефицитные средства американского производства.

Работа на истощение

Противник заявляет, что наша РМ-48У, которая в прошлом применялась для тренировок расчетов ПВО, перешла в другой класс. После переработок она превратилась в баллистическую ракету «земля-земля». Да, по своим характеристикам она уступает «Искандеру», однако более дешевая цена и возможность наращивания массового производства делают свое дело. В результате их применение в ВСУ фиксируют все чаще.

Например, в июле ВС РФ запустили 87 таких ракет, а в первые восемь дней августа — еще 70. За счет такой тактики наша армия сэкономила «Искандеры», а также другие средства поражения.

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И, судя по всему, сейчас именно РМ-48У становится серьезной головной болью для Киева. Ведь расчетам ПВО ВСУ приходится отслеживать этот боеприпас, а потом решать, что с ним делать — сбивать или пропускать.

При этом если речь идет о перехвате, то справляться с баллистической ракетой на Украине могут только двумя системами. Первая это Patriot, противобаллистические боеприпасы к которому стали крайне дефицитны по всему миру. Вторая — европейский ЗРК SAMP/T с ракетой Aster-30. Однако темп производства этих ракет в 300 единиц в год разгуляться тоже не позволят. В итоге складывается закономерная ситуация, что пока летят РМ-48У и выбивают ценные ракеты из врага, «Искандеры» лежат на складах и ждут своего часа. А он ведь обязательно придет, и, вероятно, уже скоро.

При этом производство нового боеприпаса постепенно нарастает. Сейчас ресурсы противника оценивают запасы РМ-48У в 400 единиц, и их будет лишь больше.

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Универсальность — наш козырь

Как отмечает в беседе с aif.ru председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой, вооружение, идущее в ВС РФ обладает важной особенностью — универсальностью применения. «И наши комплексы ПВО С-300 и С-400 универсальны тоже. Их ракеты легко можно переделать под задачи поражения наземных целей. И раз наши войска начали применять ЗРК для ударов ракетами типа «земля-земля», то это говорит о том, что в армии начались дополнительные испытания такой системы для совершенствования своего оружия», — объясняет офицер.

По его словам, именно во время таких испытаний доказывается эффективность и надежность системы. И в этом разрезе особенно важно мнение запада, потому что там на самом деле волнуются из-за своих проблем, и в том числе из-за того, что новый боеприпас ВС РФ их комплексы ПВО перехватывать не смогут.

«И наше совершенствование оружия — это не хвастовство перед всем миром. Мы понимаем, что Европа готовится к войне с Россией. И поэтому мы в ответ тоже готовимся к вариантам боевого столкновения, чтобы в будущем противопоставлять врагу наши комплексы и уметь эффективно их применять. Тогда у Европы не будет сомнений в совершенстве нашего оружия и, возможно, она успокоится. Ну а подводя итог о применении С-400 и С-300 могу еще раз подчеркнуть, что их применение показывает, что лучше наших и лучше нашего оружия ничего в мире нет», — завершил собеседник.
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