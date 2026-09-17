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19FortyFive: Украина испытывает серьезный дефицит перехватчиков

istockphoto.com
Москва, 17 сентября - АиФ-Москва.

Украина испытывает серьезный дефицит перехватчиков, сообщает американский интернет-журнал 19FortyFive.

«Система противовоздушной обороны Украины все больше не справляется с количеством ракет, поступающих из расширяющегося российского арсенала», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что разрыв между количеством ракет, которые может производить российская сторона, и количеством перехватчиков у украинской стороны с каждым днем увеличивается.

Если парламент Украины в ближайшее время не примет решение о масштабных сокращениях бюджета, то государство до зимы не сможет получить доступ к помощи западных стран, добавляет СМИ.

Ряд военных аналитиков утверждает, что украинские оборонительные системы очень истощены и на большей территории страны средств ПВО вообще больше нет.
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