В Екатеринбурге назвали победителей ИТ-соревнований на МФМ-2026

В стартовый день Международного фестиваля молодёжи (МФМ-2026) подвели итоги ключевых медиапроектов платформы «Россия – страна возможностей»: «Первого кубка нейроконтента» и «Антифейк-чемпионата». Интерес к ИТ-треку оказался колоссальным: заявки подали более 40 тысяч человек со всего мира.

Около 200 финалистов в «Екатеринбург-ЭКСПО» доказывали, что умеют создавать качественные цифровые продукты и критически оценивать информацию. В «Кубке нейроконтента» команды с помощью искусственного интеллекта «оживляли» традиционное уральское искусство и каслинское литьё. Победу праздновали москвичи из KRASAVIN AI STUDIO и KMG, выигравшие контракт на 500 тыс. рублей.

В индивидуальном «Антифейк-чемпионате» участники разоблачали дипфейки и манипуляции в сети. Сильнейшей в проверке фактов стала Софья Снежницкая из Нижнего Новгорода.

Фестиваль под девизом «Следуй за мечтой» продлится до 17 сентября и объединит 10 тысяч лидеров из 191 страны.