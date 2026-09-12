Британский аналитик Александр Меркурис в одном из выпусков своего YouTube‑подкаста высказал мнение о том, куда уходят финансовые средства, выделяемые Европой Украине. По его словам, значительная часть этих денег оседает в коррупционных схемах.

Эксперт обратил внимание на нарастающее число обвинений в коррупции на Украине. По его словам, об этом также свидетельствует активность НАБУ — продолжаются аресты и судебные разбирательства. Однако, как отмечает Меркурис, и масштабы коррупции при этом не снижаются.

Аналитик также предположил, что режим Зеленского и дальше будет получать от европейских стран всё больше финансовой помощи и вооружений, несмотря на воровство.

Ранее бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин также заявил, что Зеленский выдумал историю о том, что в небе над Молдавией его самолёт якобы чуть не подвергся атаке беспилотника, чтобы получить помощь от Евросоюза и Норвегии.