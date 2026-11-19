На второй день саммита АТЭС Владимир Путин и Дональд Трамп вновь обменялись рукопожатиями. Это произошло перед общим фотографированием глав государств.

Когда участники выстраивались для снимка, Путин подошёл, чтобы занять место в первой линии. В этот момент он поприветствовал Трампа, который уже стоял в кадре.

Рукопожатие сопровождалось непринуждённым коротким разговором. Американский президент с улыбкой перебросился с российским коллегой парой фраз и похлопал его по плечу.

Кроме того, глава российского государства обменялся рукопожатиями с председателем КНР Си Цзиньпином, который встречал его на мероприятии.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что в своей речи на саммите АТЭС президент России не только обозначил серьёзные проблемы Евросоюза, но и фактически напомнил Европе о её месте.