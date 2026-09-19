Президент Латвии заявил, что Европа отстает в войне дронов

Президент Латвии Эдгарс Ринкевич заявил, что Европа отстает в войне дронов, а большинство европейских стран не способны отразить возможную ракетную атаку. Такое мнение он высказал в беседе с The Guardian.

«Мы видим, что противовоздушная оборона, противодроновая оборона, противоракетная оборона имеют серьезные проблемы. И давайте будем откровенны. У Украины они есть. У всей Европы и НАТО они есть», — утверждает латвийский лидер.

Газета отмечает, что Украина и Европа сталкиваются с задержкой поставок ракет Patriot и других средств ПВО, так как США потратили две трети своих запасов во время войны с Ираном. На пополнение запасов может уйти как минимум пять лет.

Ранее стало известно, что Германия передала Киеву рекордно малую партию ракет ПВО.