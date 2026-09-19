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Польский депутат Запаловский: Буданов проговорился о реальных потерях ВСУ

Kyrylo Chubotin / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

Признание главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова* о потерях в Вооруженных силах Украины свидетельствует о тяжелом положении ВСУ, сказал польский депутат и профессор Анджей Запаловский.

«Буданов проговорился, что ежемесячно Киев теряет — убитыми и ранеными — 30 тысяч солдат», - сказал он в интервью Do Rzeczy.

Вместе с тем, отметил парламентарий, в сети распространяются видео и фото, как украинцев силой забирают на улицах и доставляют на передовую в наручниках, чтобы они не сбежали.

«Если на фронт будут отправлять таких "мотивированных" солдат, то при первой же возможности они поднимут белый флаг», – предположил он.

Ранее премьер‑министр Польши Дональд Туск  в сейме заявил, что в последний месяц число погибших и раненых бойцов ВСУ в конфликте с Россией достигло 27 тысяч, назвав эти цифры рекордными.

Напомним, Служба внешней разведки (СВР) России  заявила, что Евросоюз ищет новые «креативные» способы, чтобы помочь Украине с «пушечным мясом». С

гласно поступающей в ведомство информации, Еврокомиссия приветствует активизацию на Украине дискуссий по поводу мобилизации женщин.

* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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Политикамобилизация на Украинепотери ВСУБудановбелый флаг
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