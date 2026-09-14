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Политолог Журавлев оценил риски ядерной эскалации вокруг Ирана

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Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

Вопрос ядерного сдерживания Ирана сейчас остаётся одним из ключевых для США из-за риска дальнейшей эскалации на Среднем Востоке, считает политолог Дмитрий Журавлев.

В беседе с «ФедералПресс» эксперт отметил, что Вашингтон одновременно стремится добиться договорённостей по Ирану, обеспечить безопасность Израиля и урегулировать ситуацию вокруг Ормузского пролива.

По словам Журавлева, возможности для быстрого достижения всех этих целей ограничены. Он считает маловероятными как военный сценарий с оккупацией Тегерана, так и быстрое всеобъемлющее мирное соглашение.

Эксперт также обратил внимание на неопределённость вокруг иранской ядерной программы. По его оценке, у Ирана, скорее всего, нет ядерного оружия, однако существует развитая ядерная промышленность.

Журавлев считает, что именно отсутствие ядерного оружия у Ирана остаётся важным фактором при оценке возможных сценариев конфликта и дальнейших переговоров.
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ПолитикаИранядерное оружиеэскалация конфликтаполитолог
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