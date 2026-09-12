Ушаков рассказал, о чем Путин и Моди говорят во время поездок в авто

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди продолжают обсуждать важные вопросы и наиболее острые проблемы во время совместных поездок в автомобиле. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, главы государств продолжают в машине разговор, который ранее вели за столом переговоров, и обсуждают те же темы. Ушаков отметил, что во время поездок вдвоем Путин и Моди, в частности, могут уделять внимание наиболее важным и острым вопросам.

Помощник президента России также положительно оценил появление выражения «автомобильная дипломатия», которым стали называть такие совместные поездки лидеров.

Ранее Путин и Моди вместе отправились на выставку «Иннопром» на лимузине индийского премьер-министра.