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Ушаков рассказал, о чем Путин и Моди говорят во время поездок в авто

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Москва, 12 сентября - АиФ-Москва.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди продолжают обсуждать важные вопросы и наиболее острые проблемы во время совместных поездок в автомобиле. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, главы государств продолжают в машине разговор, который ранее вели за столом переговоров, и обсуждают те же темы. Ушаков отметил, что во время поездок вдвоем Путин и Моди, в частности, могут уделять внимание наиболее важным и острым вопросам.

Помощник президента России также положительно оценил появление выражения «автомобильная дипломатия», которым стали называть такие совместные поездки лидеров.

Ранее Путин и Моди вместе отправились на выставку «Иннопром» на лимузине индийского премьер-министра.
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