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Песков объяснил решение передать активы «Ашана» и Nestle

Кристина Кормилицына / РИА Новости
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что решение о передаче российских активов компаний Auchan и Nestle под временное управление было принято, в том числе, с учетом того, что данные организации представляют недружественные государства.

В четверг указом главы государства активы этих двух компаний на территории РФ были переданы в ведение компании «Л.Е.В. Менеджмент».

Журналисты поинтересовались у Пескова, какие причины повлияли на подобный шаг.

«Конечно, одним из факторов, который учитывался при принятии этого решения, было то, что это недружеские страны», — заявил Песков.
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