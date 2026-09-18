Песков объяснил решение передать активы «Ашана» и Nestle

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что решение о передаче российских активов компаний Auchan и Nestle под временное управление было принято, в том числе, с учетом того, что данные организации представляют недружественные государства.

В четверг указом главы государства активы этих двух компаний на территории РФ были переданы в ведение компании «Л.Е.В. Менеджмент».

Журналисты поинтересовались у Пескова, какие причины повлияли на подобный шаг.

«Конечно, одним из факторов, который учитывался при принятии этого решения, было то, что это недружеские страны», — заявил Песков.