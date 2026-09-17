Активы Nestle передали во временное управление «Л.Е.В. менеджмент»

Владимир Путин подписал указ, согласно которому активы Nestle в России передаются во временное управление компании «Л.Е.В. менеджмент». Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

Согласно указу, во временное управление компании, в частности, также передаются активы «Ашана» и бывшего «Леруа Мерлен».

АО «Л.Е.В. менеджмент» зарегистрировано в Москве в октябре 2024 года. Компания специализируется на консультировании по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал указ о передаче активов производителя красок Pinotex во временное управление.