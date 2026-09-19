Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Сим‑карты как ловушка: как мошенники втягивают в криминал
Примерное время чтения: меньше минуты
449

Пентагон опубликовал шестую партию рассекреченных материалов об НЛО

istockphoto.com
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

Пентагон опубликовал шестую партию рассекреченных и исторических материалов о неопознанных аномальных явлениях (UAP), к которым относят и сообщения об НЛО. Новая подборка размещена в рамках программы PURSUE. 

Всего в нее вошел 71 файл: 55 текстовых документов, 15 видеозаписей и один аудиофайл. Материалы охватывают события за последние 73 года.

В числе опубликованного — сведения о наблюдениях неопознанных объектов в 1952 году, а также документы программы Advanced Aerospace Weapon System Applications Program (AAWSAP), связанной с исследованиями перспективных аэрокосмических технологий.

Большинство вошедших в новую подборку случаев остаются в категории неразгаданных.

Главный пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл сообщил, что ведомство совместно с другими американскими структурами уже работает над следующей публикацией архивов. Материалы планируется обнародовать постепенно. 

Ранее сообщалось, что в одной из рассекреченных Пентагоном записей был запечатлен неопознанный объект, который, согласно пояснению к видео, двигался со скоростью около 500 миль в час — примерно 805 км/ч. Запись была сделана на Ближнем Востоке в 2024 году.
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
ПолитикаПентагонаномальные явлениятехнологииНЛОрассекреченные документыкосмосСША
Следующий материал
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть