Пентагон опубликовал шестую партию рассекреченных материалов об НЛО

Пентагон опубликовал шестую партию рассекреченных и исторических материалов о неопознанных аномальных явлениях (UAP), к которым относят и сообщения об НЛО. Новая подборка размещена в рамках программы PURSUE.

Всего в нее вошел 71 файл: 55 текстовых документов, 15 видеозаписей и один аудиофайл. Материалы охватывают события за последние 73 года.

В числе опубликованного — сведения о наблюдениях неопознанных объектов в 1952 году, а также документы программы Advanced Aerospace Weapon System Applications Program (AAWSAP), связанной с исследованиями перспективных аэрокосмических технологий.

Большинство вошедших в новую подборку случаев остаются в категории неразгаданных.

Главный пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл сообщил, что ведомство совместно с другими американскими структурами уже работает над следующей публикацией архивов. Материалы планируется обнародовать постепенно.

Ранее сообщалось, что в одной из рассекреченных Пентагоном записей был запечатлен неопознанный объект, который, согласно пояснению к видео, двигался со скоростью около 500 миль в час — примерно 805 км/ч. Запись была сделана на Ближнем Востоке в 2024 году.