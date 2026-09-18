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Пентагон опубликовал видео с НЛО, летевшим со скоростью до 805 км/ч

кадр видео
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Видео полета НЛО, развивавшего скорость более 800 километров в час, обнародовано Пентагоном в очередном пакете рассекреченных архивов.

Согласно пояснительной записке к ролику, видео сняли в 2024 году на Ближнем Востоке. НЛО описывается как  «белая круглая сфера, движущаяся со скоростью 500 миль в час» (804,5 км/ч – прим. ред.).

Судя по кадрам, объект пролетел над неким водоемом и сушей.

Ранее были опубликованы кадры с НЛО ромбовидной формы, снятые пилотом коммерческого рейса в Мексике.

Также сообщалось, что в министерстве обороны США  разрешили бывшим и действующим сотрудникам Пентагона разглашать сведения о расследованиях, связанных с неопознанными летающими объектами и аномальными явлениями.
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