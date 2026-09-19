NYT: Трамп планирует обсудить с Си Цзиньпином контакты с КНДР

Президент США Дональд Трамп планирует обсудить перспективы возобновления контактов с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время предстоящего визита председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон.

Как сообщает New York Times со ссылкой на осведомленные источники, северокорейская тема может стать одной из тем переговоров американского и китайского лидеров.

По данным Reuters, Трамп также сохраняет готовность к прямому диалогу с Ким Чен Ыном. Американский чиновник сообщил агентству, что президент США открыт для проведения переговоров с северокорейским лидером.

При этом, как отмечает Reuters, дальнейшее развитие ситуации во многом зависит от Пхеньяна. Вашингтон, согласно приведенной оценке, ожидает инициативы со стороны КНДР для возможного возобновления контактов между двумя странами.

Ранее Трамп в ходе выступления в Белом доме признал, что американские спецслужбы ведут разведывательную деятельность в отношении Китая.