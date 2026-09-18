Трамп заявил, что США шпионят за Китаем

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Белом доме признал, что американские спецслужбы ведут разведывательную деятельность в отношении Китая.

Глава государства привёл в пример разговор, в котором собеседник указал на якобы шпионскую активность КНР в отношении Штатов. На это Трамп ответил: «Может быть, и шпионят, но мы тоже за ними шпионим».

При этом американский лидер подчеркнул, что отношения между Вашингтоном и Пекином остаются позитивными.

На фоне этих заявлений особое значение приобретает предстоящий визит председателя КНР Си Цзиньпина. Он запланирован на 24 сентября, политик прибудет в Вашингтон для встречи с Трампом.