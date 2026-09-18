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На Украине заявили об утрате половины демографического потенциала

www.globallookpress.com
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Украинский финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что страна за последние 36 лет утратила 50% своего демографического ресурса. По его мнению, текущие показатели свидетельствуют о критическом состоянии популяции, которое уже невозможно обратить вспять.

В своём Telegram-канале эксперт отметил, что демографический кризис начался задолго до начала боевых действий, однако конфликт лишь ускорил разрушение демографического ядра страны.

«Состояние демографии на Украине можно охарактеризовать так разрушение популяции. Мы однозначно за точкой невозврата», — подчеркнул Кущ.

Аналитик уточнил, что подобные потери не поддаются восстановлению, и в лучшем случае речь может идти о замедлении процесса вымирания нации. Он привёл данные, согласно которым с 1990 года количество школ на Украине сократилось вдвое, а численность учащихся уменьшилась более чем в два раза.

Статистика украинского ресурса Opendatabot подтверждает тревожные тенденции: в 2025 году смертность в три раза превысила рождаемость. На одного новорожденного пришлось трое умерших.

Ранее директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова прогнозировала, что к 2033 году население страны составит максимум 35 миллионов человек. Она также выразила сомнение в том, что удастся вернуть хотя бы половину граждан, покинувших страну.
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