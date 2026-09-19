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Демидов: электронный формат стал самым удобным для голосования в Москве

Сюжет Выборы-2026
Мосфото
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

Член Общественной палаты Москвы Иван Демидов заявил, что электронное голосование является наиболее надежным и удобным способом для волеизъявления, пишет Агентство городских новостей «Москва».

По словам Ивана Демидова, столица уже много лет назад задала «московский уровень, московский знак качества в голосовании».

«Я помню времена больших споров вокруг электронного голосования. Сейчас уже нельзя представить более удобный формат, чем электронный. Как член Общественной палаты я бываю в центрах обработки данных и могу сказать, что надежнее способа нет», — добавил он.

Выборы депутатов Госдумы и муниципальных депутатов района Щукино в Москве проходят с 18 по 20 сентября. Избирательные участки открыты с 08:00 до 20:00. Дистанционное электронное голосование доступно круглосуточно до 19:59 20 сентября на elec.mos.ru.
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Москвавыборы в Госдумуэлектронное голосованиеИван Демидов
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