Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что с 2022 года украинский политик отверг как минимум пять мирных соглашений. Об этом она рассказала в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.

По словам Мендель, одним из первых таких документов было соглашение, обсуждавшееся в марте 2022 года. Она утверждает, что позиция украинской стороны изменилась после визита в Киев тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Мендель также заявила, что обсуждала ход переговоров с двумя участниками процесса. По ее словам, оба собеседника подтвердили изменение позиции после приезда Джонсона, причем аналогичную оценку, как утверждает экс-пресс-секретарь, публично высказывал один из высокопоставленных украинских чиновников.

«Я разговаривала с двумя людьми, которые были за столом переговоров. Оба они признали, что позиция изменилась после того как приехал Борис Джонсон. Это также было сказано открыто одним высокопоставленным украинским официальным лицом», — сказала Мендель.

Ранее Мендель заявила, что Украинское государство находится на грани исчезновения и сможет возродиться исключительно в случае выбора мирного пути урегулирования конфликта.